Calciomercato Cremonese: si prova il colpo Meité (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Cremonese: suggestione Meité per il centrocampo, ma l’ex Torino è considerato una pedina importante dal Benfica La Cremonese cerca negli ultimi giorni di Calciomercato un rinforzo per il centrocampo e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, uno dei nomi sarebbe quello di Meité. L’ex Torino e Milan piace non poco ai lombardi, ma il Benfica, sua attuale squadra, lo considera un giocatore importante. Trattativa non facile, ma la Cremonese ci prova. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022): suggestioneper il centrocampo, ma l’ex Torino è considerato una pedina importante dal Benfica Lacerca negli ultimi giorni diun rinforzo per il centrocampo e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, uno dei nomi sarebbe quello di. L’ex Torino e Milan piace non poco ai lombardi, ma il Benfica, sua attuale squadra, lo considera un giocatore importante. Trattativa non facile, ma laci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, l'arrivo di #Hendry e le prime dichiarazioni - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, #AfenaGyan è atterrato a Linate: domani le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, due milioni separano #Belotti dalla #Roma ???? - olayinkaobasan1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, altri due nomi per la difesa: si cerca intesa con il Paris FC per #Chergui, sondaggio… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, altri due nomi per la difesa: si cerca intesa con il Paris FC per #Chergui,… -