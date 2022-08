Calcio: Ten Hag, 'CR7 fa parte del progetto nonostante l'arrivo di Antony' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Manchester, 31 ago. -(Adnkronos) - "Ronaldo fa parte del progetto nonostante l'arrivo di Antony". Lo dice l'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag in merito a Cristiano Ronaldo, destinato a restare a Old Trafford. "Abbiamo in attacco giocatori di qualità che possono alternarsi con Ronaldo nel corso di una stagione dove giocheremo tante partite", aggiunge il tecnico dei red devils. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Manchester, 31 ago. -(Adnkronos) - "Ronaldo fadell'di". Lo dice l'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag in merito a Cristiano Ronaldo, destinato a restare a Old Trafford. "Abbiamo in attacco giocatori di qualità che possono alternarsi con Ronaldo nel corso di una stagione dove giocheremo tante partite", aggiunge il tecnico dei red devils.

