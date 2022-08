Bruce Willis, la moglie Emma Heming Willis afferma: "Il dolore può essere paralizzante" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, ha recentemente mostrato il suo sostegno nei confronti delle persone che soffrono durante la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul dolore. Emma Heming Willis sta imparando a convivere con il dolore: durante la serata di ieri, la modella 44enne ha condiviso un montaggio video su Instagram che mostra cosa ha fatto quest'estate dopo la diagnosi di afasia di suo marito Bruce Willis, che è stata seguita dalla sua decisione di abbandonare la recitazione e il mondo del cinema. "Questa è stata l'estate della scoperta di me stessa: trovare nuovi hobby, uscire ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022), ladi, ha recentemente mostrato il suo sostegno nei confronti delle persone che soffrono durante la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulsta imparando a convivere con il: durante la serata di ieri, la modella 44enne ha condiviso un montaggio video su Instagram che mostra cosa ha fatto quest'estate dopo la diagnosi di afasia di suo marito, che è stata seguita dalla sua decisione di abbandonare la recitazione e il mondo del cinema. "Questa è stata l'estate della scoperta di me stessa: trovare nuovi hobby, uscire ...

