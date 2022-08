Vuelta a España 2022 | Remco Evenepoel di un’altra categoria a cronometro Vince in Maglia Rossa e fa il vuoto in classifica

Leggi su oasport

(Di martedì 30 agosto 2022) Tutti lo attendevano e, non solo non ha deluso le aspettative, anzi, è andato anche oltre. Nella decima tappa della, laindividuale da Elche ad Alicante, di 30,9 chilometri,conquista il primo successo nella corsa che fino ad ora sta dominando in lungo e in largo. Nella specialità forse più amata, quella contro le lancette, il belga inè di: strae crea un gap tra sé e i rivali che al momento appare incolmabile. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl ferma ilsul 33.18,65 alla velocità media impressionante di 55.657 km/h. Il primo degli avversari, come previsto, è Primoz Roglic: lo sloveno ...