US Open 2022: Lorenzo Sonego va avanti 2-0, poi viene eliminato da Jordan Thompson (Di martedì 30 agosto 2022) Finisce bloccato dai crampi lo US Open 2022 di Lorenzo Sonego. Il piemontese perde subito al primo turno un match incredibile per il suo andamento contro l'australiano Jordan Thompson, che rimonta due set di svantaggio all'azzurro e si impone al quinto con il punteggio di 2-6 1-6 6-2 6-4 6-4 dopo tre ore e quindici minuti di gioco. Purtroppo per il numero 63 del mondo ci sono stati anche problemi fisici nel quinto set, che lo hanno portato a finire senza la possibilità di poter anche solo rispondere al servizio dell'avversario. Una partita che è un po' lo specchio di tutta la stagione negativa vissuta da Sonego. Non bastano tredici ace e trentasei vincenti al piemontese, che paga ovviamente i tantissimi errori non forzati, addirittura 50 alla fine del match. Dall'altra ...

