Taiwan | Baiden a Congresso | via libera per vendere armi Cina furente

- Il presidente degli Stati Uniti Biden intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per oltre un miliardo di dollari a. La notizia arriva mentre la Cina continua ..., il cui nome ufficiale, come ha ricordato Pompeo, è Repubblica di Cina, è l'ultima ridotta della Cina che ha resistito al comunismo guidato da Mao Zedong. Nel contesto della guerra civile ...Le tensioni tra Stati Uniti e Cina su Taiwan non si placano. Lo stretto si sta militarizzando sempre di più. Gli Stati Uniti vogliono vendere armi per 1 miliardo di dollari a ...Secondo Politico, gli Usa venderanno missili e sorveglianza radar. Pechino furiosa: "La devono smettere". (ANSA) ...