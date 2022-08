Romero, il Tottenham riscatta l’ex difensore atalantino (Di martedì 30 agosto 2022) Cristian Romero è ufficialmente un giocatore di proprietà del Tottenham. Il club inglese, infatti, attraverso i propri canali social, ha annunciato di aver esercitato l’opzione d’acquisto per il difensore argentino. Romero è arrivato a Londra un anno fa, in prestito dall’Atalanta. Stando a quanto si legge nel suo nuovo contratto, vi rimarrà fino al 30 giugno 2027. Un bel colpo, insomma, per la dirigenza del Tottenham che rafforza e consolida la squadra allenata da Antonio Conte. L’operazione di mercato che blinda Romero ha un costo complessivo di circa 55 milioni di euro, considerando l’accordo di prestito con opzione per il riscatto (5+50 milioni) che era stato trovato la scorsa estate tra l’Atalanta e il club londinese. Dopo le esperienze con Atalanta e Genoa (che lo portò in ... Leggi su zon (Di martedì 30 agosto 2022) Cristianè ufficialmente un giocatore di proprietà del. Il club inglese, infatti, attraverso i propri canali social, ha annunciato di aver esercitato l’opzione d’acquisto per ilargentino.è arrivato a Londra un anno fa, in prestito dall’Atalanta. Stando a quanto si legge nel suo nuovo contratto, vi rimarrà fino al 30 giugno 2027. Un bel colpo, insomma, per la dirigenza delche rafforza e consolida la squadra allenata da Antonio Conte. L’operazione di mercato che blindaha un costo complessivo di circa 55 milioni di euro, considerando l’accordo di prestito con opzione per il riscatto (5+50 milioni) che era stato trovato la scorsa estate tra l’Atalanta e il club londinese. Dopo le esperienze con Atalanta e Genoa (che lo portò in ...

Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Romero al #Tottenham: plusvalenza record per l'#Atalanta - Rigna_risorto : RT @gattusismo__: Piango gli abitanti degli abissi ci stavano spacciando l'Atalanta come il PSG quando questi erano certi del riscatto di R… - newsulcalcioita : #Tottenham,ufficiale il rinnovo di Cristian #Romero fino al 2027. - GianVand : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Romero al #Tottenham: plusvalenza record per l'#Atalanta - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Ufficiale, Romero al Tottenham: plusvalenza record per l’Atalanta: Romero Tottenham plusvalenz… -