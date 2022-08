Quando inizia l’Eredità su Rai 1? Data della prima puntata e conduttore (Di martedì 30 agosto 2022) Torna l’Eredità su Rai 1. Quest’anno lo show andrà in onda più tardi del previsto: all’inizio, il regolamento ufficiale della nuova edizione aveva fissato il ritorno al mese di dicembre, suscitando da subito grande clamore, ma in seguito la Data è stata rivista. Leggi anche: Flavio Insinna: chi è, età, carriera, chi è la compagna, figli, Instagram, ultime news, A muso duro Quando inizia l’Eredità L’edizione 2022-23 de l’Eredità inizierà lunedì 31 ottobre 2022. Alla conduzione è stato confermato di nuovo Flavio Insinna, dal 2018 al timone del programma. In occasione di quest’anno, il quiz festeggerà i suoi primi vent’anni. Era il 29 luglio 2002 Quando Amadeus venne scelto per condurre il nuovo format da lui stesso creato insieme a Stefano Santucci. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Tornasu Rai 1. Quest’anno lo show andrà in onda più tardi del previsto: all’inizio, il regolamento ufficialenuova edizione aveva fissato il ritorno al mese di dicembre, suscitando da subito grande clamore, ma in seguito laè stata rivista. Leggi anche: Flavio Insinna: chi è, età, carriera, chi è la compagna, figli, Instagram, ultime news, A muso duroL’edizione 2022-23 deinizierà lunedì 31 ottobre 2022. Alla conduzione è stato confermato di nuovo Flavio Insinna, dal 2018 al timone del programma. In occasione di quest’anno, il quiz festeggerà i suoi primi vent’anni. Era il 29 luglio 2002Amadeus venne scelto per condurre il nuovo format da lui stesso creato insieme a Stefano Santucci. I ...

