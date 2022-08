Milan | Maignan | «Donnarumma? non sento la pressione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 agosto 2022) Le parole di Mikeintervistato nel nuovo episodio di ‘Heroes’: «Mi aspettavo di vincere subito lo scudetto» Mikeè protagonista del nuovo episodio di Heroes su DAZN. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. SCUDETTO – «Mi aspettavo di vincere subito. Prima di venire alho parlato a lungo con la società, e la prima cosa che ho detto è che volevo portare insieme a tutti i miei compagni ilal suo livello».– «L’anno scorso non ho sentito la, anche se inevitabilmente ho visto che la gente ha fatto molti paragoni tra me e. A me però questo non cambia niente. Prima di ogni partita io mi isolo, perché fuori la gente parla troppo e io non voglio sentire su di me la loro. Mi aiuto ...