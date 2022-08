Mara Farci da due mesi in coma in Australia, appello dei genitori sul web: aiutateci a riportarla a casa, per curarla in Sardegna (Di martedì 30 agosto 2022) In coma profondo da due mesi in un ospedale a Melbourne . Mara Farci ha 30 anni e i suoi genitori vorrebbero riportarla a casa, a Fluminimaggiore , piccolo comune in provincia di Carbonia - Iglesias, ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) Inprofondo da duein un ospedale a Melbourne .ha 30 anni e i suoivorrebbero, a Fluminimaggiore , piccolo comune in provincia di Carbonia - Iglesias, ...

zazoomblog : Mara Farci da due mesi in coma profondo in Australia: gara di solidarietà per riportarla a casa - #Farci #profondo… - Carla32272102 : RT @valedc20: 'Dio,patria e famiglia' era il motto anche di Mara Carfagna: i neo-fascisti nostalgici di un sistema che non tornerà sono equ… - valedc20 : 'Dio,patria e famiglia' era il motto anche di Mara Carfagna: i neo-fascisti nostalgici di un sistema che non torner… - mara_pi56633301 : RT @castyseba: Grande..tanto il popolo è da una vita che è è diviso nord e sud,milan e inter,vax e novax,gay e stalloni,negri e bianchi..Co… - fbartolom : @mara_carfagna @corrmezzogiorno @Azione_it Dipende per farci cosa, se per nuovo assistenzialismo meglio non arrivi nulla. -