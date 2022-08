La nuova tessera sanitaria non avrà il microchip (Di martedì 30 agosto 2022) Per affrontare la carenza globale di semiconduttori le nuove tessere saranno distribuite senza microchip. Non potranno più essere usate come Carta nazionale dei servizi. Come prorogare l'uso di quelle vecchie Leggi su wired (Di martedì 30 agosto 2022) Per affrontare la carenza globale di semiconduttori le nuove tessere saranno distribuite senza. Non potranno più essere usate come Carta nazionale dei servizi. Come prorogare l'uso di quelle vecchie

