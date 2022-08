Juve, nuova ipotesi Nizza per Zakaria (Di martedì 30 agosto 2022) Zakaria è considerato cedibile per il mercato della Juve: sul centrocampista svizzero c’è l’interesse del Nizza La Juve è al lavoro sul fronte delle cessioni. Uno dei nomi considerati cedibili dai bianconeri è quello di Zakaria. Arrivato soltanto lo scorso gennaio. Lo svizzero non è un elemento imprescindibile per Allegri. Dopo un primo interesse del Monaco e quello, ormai sfumato con l’arrivo di Camara, della Roma, l’ultima squadra interessata allo svizzero dovrebbe essere il Nizza, secondo quanto riportato da Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022)è considerato cedibile per il mercato della: sul centrocampista svizzero c’è l’interesse delLaè al lavoro sul fronte delle cessioni. Uno dei nomi considerati cedibili dai bianconeri è quello di. Arrivato soltanto lo scorso gennaio. Lo svizzero non è un elemento imprescindibile per Allegri. Dopo un primo interesse del Monaco e quello, ormai sfumato con l’arrivo di Camara, della Roma, l’ultima squadra interessata allo svizzero dovrebbe essere il, secondo quanto riportato da Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

