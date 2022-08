Inter-Cremonese 3-1 le pagelle e il tabellino della partita

(Di martedì 30 agosto 2022) . Vediamo com’è andata l’anticipo serale4a giornataSerie A. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A Milano, l’ha un’ottima occasione per dimenticare la cocente sconfitta contro la Lazio e ritornare a farsi sotto nelle alte vetteclassifica. A ”San Siro” arriva Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Inter : ??@DarmianOfficial e il suo gol del cuore ?? L'intervista esclusiva a Tatiana Bonetti ???? Dici Cremonese e... Un quiz… - Inter : Chi ha segnato il suo primo gol nerazzurro nell'ultimo precedente casalingo contro la Cremonese? ?? - FBiasin : #Inter bene in fase offensiva, ancora distratta dietro. Crescono i “senatori” (#Barella, #Lautaro, #Calhanoglu,… - Mestrvat : #Gorbaciov Morto a 92 anni il Presidente russo, fatale nel suo letto d'ospedale l'ennesima parata laser del portie… - alsecondoblu : RT @Gazzetta_it: Inzaghi ritrova la sua Inter: splendido 3-1 alla Cremonese e rossoneri avvisati #InterCremonese -

Alle 20.45 in campo Roma - Monza 3 - 0 DIRETTA e3 - 0 DIRETTA I GOL GOL!3 - 0 al 76'! Ha segnato Lautaro Martinez! Barella esce palla al piede dopo un angolo battuto dallae serve in profondità ...Dopo il primo anticipo del turno infrasettimanale, scendono in campoe Roma - Monza per la quarta giornata di Serie APer il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A stagione 2022/2023, tornano in campo l', che ospita la, e ...Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Per ogni partita titolari, squalificati, indisponibili e diffidati.I due match di questa sera della quarta giornata di Serie A si sono conclusi con le nette vittorie dell'Inter contro la Cremonese e della Roma contro il Monza. I nerazzurri hanno vinto 3-1 e con i gol ...