"In Rai non lo fanno mai". La frecciata di Gerry Scotti durante Caduta Libera (Di martedì 30 agosto 2022) Nel corso dell'ultima puntata del gameshow, il conduttore si è tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti degli autori della Rai Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) Nel corso dell'ultima puntata del gameshow, il conduttore si è tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti degli autori della Rai

GiuseppeConteIT : Lo avevamo detto, il confronto a lume di candela in Rai su cui si sono accordati Letta e Meloni non rispetta il dir… - MCampomenosi : No, non sono ex elettori del #pd in fuga dal #centrosinistra, ma lavoratori che scappano, per timore di un… - Beppe76497565 : RT @pbecchi: @fdragoni Io non possiedo la verità, ma credo di avere il diritto come cittadino di partecipare al dibattito pubblico senza p… - SunjaSan : RT @SilvanaBuonoco2: #LaCorsaAlVoto C'è unserio.problema con i media che fanno scomparire #Conte e 5stelle come se non partecipassero alla… - GVNVNCR : RT @pbecchi: @fdragoni Io non possiedo la verità, ma credo di avere il diritto come cittadino di partecipare al dibattito pubblico senza p… -