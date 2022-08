Il tramonto di CR7 a Napoli Diego era il sole - Cronaca - quotidiano.net

luigicastronuov : RT @NapoliSoccerNET: Voi che auspicate l'arrivo di #CR7 avete idea di cosa possa significare ciò nelle dinamiche di una squadra pensata per… - Peppe91176 : @Carlitosbello82 @peppeiannicelli Magari non un giocatore sul viale del tramonto cone Cr7 - LucianoQuaranta : RT @NapoliSoccerNET: Voi che auspicate l'arrivo di #CR7 avete idea di cosa possa significare ciò nelle dinamiche di una squadra pensata per… - NapoliSoccerNET : Voi che auspicate l'arrivo di #CR7 avete idea di cosa possa significare ciò nelle dinamiche di una squadra pensata… - ubaldocoldagell : @RafAuriemma Io invece dico caro Raffaele che NON sarebbe una grande operazione. Perché privarsi di un bomber che g… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Diego Armando Maradona, morto a 60 anni nel 2020, con Cristiano Ronaldo, 37 anni, in un'immagine del 2017... anche in questoestivo il futuro del fuoriclasse portoghese sta diventando un vero e ... Queste le sue parole: "Non posso dire che resterà al 100%. Non manca molto alla fine del mercato, ... Il tramonto di CR7 a Napoli Diego era il sole La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Tw ...La nostra rubrica settimanale è arrivata alla sua ultima tappa. La chiusura del calciomercato è praticamente alle porte: il countdown è già scattato. Ma ci sono ancora parecchi affari in cantiere. Voc ...