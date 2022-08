"Ho perso mio padre": Harry, rivelazione devastante a Meghan Markle (Di martedì 30 agosto 2022) "Quando i media hanno distorto la tua storia, è davvero bello poterla raccontare con le tue parole". Inizia così l'intervista fiume di Meghan Markle. La 41enne moglie del principe Harry si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In particolare la duchessa di Sussex si sofferma sui rapporti con la Royal Family dalla quale i due hanno preso le distanze trasferendosi in California. Come da lei raccontato alla rivista The Cut, il marito le avrebbe confidato di aver "perso" suo padre, il principe Carlo. "Spero che tra loro non accada quanto successo a me con mio padre, ma è una decisione di Harry", spiega per poi aggiungere che la decisione di lasciare il Regno Unito è stata ponderata. I cambiamenti comunque non sono pochi. La stessa Meghan ammette ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) "Quando i media hanno distorto la tua storia, è davvero bello poterla raccontare con le tue parole". Inizia così l'intervista fiume di. La 41enne moglie del principesi toglie qualche sassolino dalla scarpa. In particolare la duchessa di Sussex si sofferma sui rapporti con la Royal Family dalla quale i due hanno preso le distanze trasferendosi in California. Come da lei raccontato alla rivista The Cut, il marito le avrebbe confidato di aver "" suo, il principe Carlo. "Spero che tra loro non accada quanto successo a me con mio, ma è una decisione di", spiega per poi aggiungere che la decisione di lasciare il Regno Unito è stata ponderata. I cambiamenti comunque non sono pochi. La stessaammette ...

