Energia: Serracchiani (Pd), 'tassare extra profitti, ognuno deve fare la sua parte' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago (Adnkronos) - "tassare gli extra profitti delle società energetiche serve a finanziare misure per aziende e lavoratori colpiti dalla crisi energetica. Chiediamo un'iniziativa urgente del governo per recuperare quanto dovuto. ognuno deve fare la sua parte. @SimonaMalpezzi #Scegli". Lo scrive su Twitter Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago (Adnkronos) - "glidelle società energetiche serve a finanziare misure per aziende e lavoratori colpiti dalla crisi energetica. Chiediamo un'iniziativa urgente del governo per recuperare quanto dovuto.la sua. @SimonaMalpezzi #Scegli". Lo scrive su Twitter Debora, capogruppo Pd alla Camera.

