Da serial killer a dipendente dello Stato

(Di martedì 30 agosto 2022) Il palinsesto di Canale 5 si arricchisce di un nuovo titolo: La mantide, serie thriller francese con Carole Bouqet, in cui nulla è lasciato al caso. Composta da 6 episodi, nel 2017 è stata trasmessa in Belgio, Francia e Svizzera. In Italia è arrivata nello stesso anno su Netflix, mentre adesso sbarca in chiaro. La prima puntata andrà in onda stasera, a partire dalle 21.35. Il secondo appuntamento è previsto domani, mercoledì 31 agosto, per poi passare al gran finale lunedì 5 settembre. Capelli corti e chic: il caschetto di Carole Bouquet