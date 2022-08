Cremonese, Alvini: «Abbiamo regalato due gol all’Inter. Paura? Non esiste, abbiamo un’identità e la portiamo avanti» (Di martedì 30 agosto 2022) Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter in conferenza stampa Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: INTER – «abbiamo fatto tutto noi, in un momento in cui eravamo pericolosi, su una cosa preparata abbiamo sbagliato il gesto tecnico e abbiamo regalato palla. Secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che ha un obiettivo diverso dal nostro. Per me, contro una squadra forte e che rispettiamo, la Cremonese ha fatto un’onesta partita, creando tantissimo e regalando a loro due ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter in conferenza stampa Massimiliano, allenatore della, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: INTER – «fatto tutto noi, in un momento in cui eravamo pericolosi, su una cosa preparatasbagliato il gesto tecnico epalla. Secondo mefatto una buona partita contro una squadra che ha un obiettivo diverso dal nostro. Per me, contro una squadra forte e che rispettiamo, laha fatto un’onesta partita, creando tantissimo e regalando a loro due ...

