Cameron Diaz compie 50 anni e la festeggiamo con i look della sua Golden Age

rada_maja : ??????30 agosto compie 50 anni Cameron Diaz, attrice ?????? - MeglioNotizie : Buon compleanno Cameron Diaz 50 anni ma lei dice: 'l'età è solo un numero' - corona_tweet : RT @pleccese: Buon compleanno Cameron Diaz 50 anni ma lei dice: “l’età è solo un numero” ??Leggi di più su - pleccese : Buon compleanno Cameron Diaz 50 anni ma lei dice: “l’età è solo un numero” ??Leggi di più su… - Ivo_Serentha : 30 agosto 1972 - Nasce l'attrice statunitense Cameron Diaz -

Agenzia ANSA

1972 -: Nata a San Diego, nella California meridionale, è un'attrice tra le più avvenenti del cinema americano. 1860 - Joe Petrosino: Nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe ...entra nel club delle cinquantenni e non è affatto preoccupata di invecchiare. L'attrice e modella compirà 50 anni domani e in barba alle cosiddette crisi di mezza età, così come lei ... I 50 anni Cameron Diaz, 'l'età è solo un numero' Buon compleanno Cosimo Benini, Pino Insegno, Ilaria d'Amico... ...Paulo Sosa, Alessandro di Pietro, Jean-Claude Killy, Michele Cortelazzo, Marina Perzy, ...L'età è solo un numero. Cameron Diaz entra nel club delle cinquantenni e non è affatto preoccupata di invecchiare. Anzi. (ANSA) ...