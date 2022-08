Calcio, Monza festeggia i 110 anni con un libro: le parole di Berlusconi e Galliani (Di martedì 30 agosto 2022) Il Monza festeggia i 110 anni di storia con un libro. Dal 6 settembre infatti, in tutta Italia sarà disponibile il libro: “Ac Monza 110 anni di Calcio”. Ecco le parole di Berlusconi: “Portare il Monza in Serie A, in poco più di tre anni è stata la più bella soddisfazione della mia vita nello sport. L’ho detto il giorno della promozione e lo ripeto con convinzione ancora maggiore: è stato un traguardo più bello e più emozionante di una vittoria in Champions League”. Questo invece l’intervento di Galliani: “Sono nato a Monza, battesimo, prima comunione e cresima mi sono state impartite nel Duomo di Monza; sono andato a scuola a ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ili 110di storia con un. Dal 6 settembre infatti, in tutta Italia sarà disponibile il: “Ac110di”. Ecco ledi: “Portare ilin Serie A, in poco più di treè stata la più bella soddisfazione della mia vita nello sport. L’ho detto il giorno della promozione e lo ripeto con convinzione ancora maggiore: è stato un traguardo più bello e più emozionante di una vittoria in Champions League”. Questo invece l’intervento di: “Sono nato a, battesimo, prima comunione e cresima mi sono state impartite nel Duomo di; sono andato a scuola a ...

