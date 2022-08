WhatsApp | addio agli screenshot | ecco da quando non sarà più possibile

tw_whatsapp : @PiaggioGarelli Eccolo che è arrivato con il secondo account per i cuoricini di risposte anche di 6 giorni fa. Addio - Tonaliano_ : @eemmmmiinnaa Bloccata qui sul principale su whatsapp e linkedin addio - yk2tae : be raga addio è stato bello stare sull’app dell’uccello, x chi ha il mio numero mi scrivesse su whatsapp altrimenti vi do il mio ig?? - serafinehogws : Vabbè io ora stacco whatsapp addio ciao scrivetemi pure tanto io sono in pausa la segreteria ha chiuso baci baci -

Cellulari.it

... soltanto pochi mesi dopo il suoalla maglia bianconera. Per la sfida contro Mourinho, ... Gli amici presenti sui vari gruppisono in fermento. Si respira aria di soddisfazione per il ...Non posso usareo i social. Posso contattare con Viber o Telegram gli amici che sono all'... Il nostro non è un, ci vedremo presto in Italia, è la mia speranza. Chissà quando io e i miei ... WhatsApp, un addio inaspettato: non sarà più possibile sbagliare Pioggia e temporali a Monza e Brianza. È quanto prevedono i meteorologi per gli ultimi giorni di agosto e l'inizio di settembre, quando inizierà l'autunno meteorologico. Come riporta MilanoToday le pr ...Tutte per coinvolgere l'intera comunità. E la città di Rivalta l'ha voluta ricordare con un toccante post sulla propria pagina Facebook: "Addio cara Laura. Porta con te la gratitudine e l'affetto ...