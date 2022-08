VMAs 2022: i migliori make-up delle star (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli MTV Video Music Awards (VMAs) sono l’evento ideale per le celebrità per sfoggiare nuovi look destinati a fare tendenza. Ogni anno, infatti, sul red carpet si assiste non solo a degli outfit, ma anche a trucchi, acconciature di capelli e unghie che lasciano il segno per originalità e innovazione. Andiamo a vedere, dunque, quali Leggi su periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli MTV Video Music Awards () sono l’evento ideale per le celebrità per sfoggiare nuovi look destinati a fare tendenza. Ogni anno, infatti, sul red carpet si assiste non solo a degli outfit, ma anche a trucchi, acconciature di capelli e unghie che lasciano il segno per originalità e innovazione. Andiamo a vedere, dunque, quali

mtvitalia : Congratulazioni a @thisismaneskin che portano a casa il primo MTV Video Music Award della loro carriera ?? #VMAs… - anthunesarth : O rosto. Lizzo no #VMAs 2022. - rockolpoprock : MTV VMAs 2022, è tutto pronto: i Maneskin sognano in grande. - redazionerumors : Tredici anni dopo l'umiliazione di #KanyeWest su quello stesso palco, #TaylorSwift ha avuto la sua rivincita con un… - claretta_g : RT @btshouse_ita: @BTS_twt Tweet di #BTS del 29/08/2022?? Non è possibile fare ciò senza il vostro amore e supporto ?? Vincitori del 'Group… -