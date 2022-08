Us Open, tocca a Berrettini, Sonego, Giorgi e Trevisan: quando giocano, contro chi e dove vederli in tv (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ultimo Slam della stagione è pronto per partire: lo Us Open 2022 si annuncia ricco di sorprese e alla vigilia del torneo non esiste un vero e proprio favorito, complice anche l’assenza forzata di Novak Djokovic. L’occasione potrebbe essere ghiotta per gli italiani che sono alla caccia dei punti per accedere alle Atp Finals di Torino. Nella prima giornata per l’Italia scende in campo una delle carte importanti: Matteo Berrettini. Il romano, reduce da due eliminazioni consecutive al primo turno a Montreal e a Cincinnati, è in cerca di riscatto. Il numero 2 azzurro nel primo turno affronta il lucky loser Nicolas Jarry, dopo che il suo iniziale avversario Hugo Dellien si è ritirato. La partita è in programma come secondo match del campo 17 dopo Kamilla Rakhimova – Caroline Garcia il cui incontro inizia alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ultimo Slam della stagione è pronto per partire: lo Us2022 si annuncia ricco di sorprese e alla vigilia del torneo non esiste un vero e proprio favorito, complice anche l’assenza forzata di Novak Djokovic. L’occasione potrebbe essere ghiotta per gli italiani che sono alla caccia dei punti per accedere alle Atp Finals di Torino. Nella prima giornata per l’Italia scende in campo una delle carte importanti: Matteo. Il romano, reduce da due eliminazioni consecutive al primo turno a Montreal e a Cincinnati, è in cerca di riscatto. Il numero 2 azzurro nel primo turno affronta il lucky loser Nicolas Jarry, dopo che il suo iniziale avversario Hugo Dellien si è ritirato. La partita è in programma come secondo match del campo 17 dopo Kamilla Rakhimova – Caroline Garcia il cui ininizia alle ...

