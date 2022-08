Udinese-Fiorentina, i 6 arbitri (Di lunedì 29 agosto 2022) Udinese – Fiorentina h. 18.30 MARIANI GIALLATINI – CARBONE IV: MAGGIONI VAR: FABBRI AVAR: ALASSIO... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022)h. 18.30 MARIANI GIALLATINI – CARBONE IV: MAGGIONI VAR: FABBRI AVAR: ALASSIO...

Fiorentinanews : Designato arbitro per #Udinese-#Fiorentina. La prima volta coi viola fu proprio contro i friulani...e venne fuori u… - MonicaTox69 : Udinese-Fiorentina a Mariani - steampunk_egg : @dtsgtr2 Fiorentina che rompe il cazzo contro di noi per poi prendere 6 palloni dall'Udinese perché non hanno più nessuna energia - arjdan1 : RT @gippu1: Tre 0-0 consecutivi per la #Fiorentina di Italiano, sulla buona strada per il record dell'autunno 1980 - quattro di fila contro… - domenicosabell1 : ... di nuovo la classifica, della serie A ovviamente, liberamente tratta dal campionato italiano di calcio 2022-23.… -