Tessera Sanitaria Nazionale, in arrivo quella senza microchip (Di lunedì 29 agosto 2022) . Ecco il motivo della scelta presa dal ministero dell'Economia Presto entrerà in vigore la nuova Tessera Sanitaria Nazionale. Ad autorizzarla è stato, lo scorso maggio, il ministero dell'Economia in accordo con quello della Salute e col Dipartimento per la trasformazione digitale. La Tessera Sanitaria "semplificata" è senza il microchip, il quale ora permette di utilizzare la card per diverse funzioni dall'identificazione e autenticazione online, ma anche per la firma elettronica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Il motivo alla base di questa scelta sarebbe la carenza di materiali per la produzione dei microchip, ma potrebbe essere solo una scelta temporanea. Alcuni cittadini, da giugno, in fase di rinnovo, potrebbero aver già ricevuto la nuova tessera.

