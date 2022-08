Sassuolo | Sky | “È fatta per Laurentiè”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 29 agosto 2022)- Ilè tornato ad allenarsi dopo il pari in casa dello Spezia, per 2-2 con rete di Pinamonti. Domani il, giocherà in casa contro il Milan nel tardo pomeriggio, a Reggio Emilia. I Neroverdi, però continuano attivamente il loro calciomercato, ed èper il sostituto di Raspadori. Dopo aver preso Pinamonti, già in gol contro lo Spezia, i neroverdi hanno chiuso per Laurientè. Come riportato da Gianluca Di Marzio e SkySport, la squadra di Dionisi ha preso l’esterno d’attacco dal Lorient. Il giocatore è atteso in serata in Italia per poter svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Il presidente del Lorient, Loic Fery, ha detto tanti no per il proprio esterno. Il motivo è la grande qualità del francese, classe ’98, che in stagione ha già segnato un gol e ...