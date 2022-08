Salernitana, testa al turno infrasettimanale: a Bologna c’è Ghersini (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’imperativo è mettere subito da parte il bel successo con la Sampdoria perché giovedì si tornerà subito in campo. La Salernitana si appresta ad affrontare la seconda trasferta in campionato, nel primo turno infrasettimanale in programma. Giovedì, calcio di inizio fissato alle ore 20:45, i granata di Davide Nicola saranno di scena al Dall’Ara per affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. A dirigere l’incontro di sarà Davide Ghersini di Genova, un incrocio che non evoca bei ricordi. L’ultimo precedente con il fischietto ligure non è infatti benaugurante. Ghersini ha diretto lo scorso anno la Salernitana in occasione della trasferta con la Fiorentina, gara terminata con un netto quattro a zero in favore dei viola ai danni ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’imperativo è mettere subito da parte il bel successo con la Sampdoria perché giovedì si tornerà subito in campo. Lasi appresta ad affrontare la seconda trasferta in campionato, nel primoin programma. Giovedì, calcio di inizio fissato alle ore 20:45, i granata di Davide Nicola saranno di scena al Dall’Ara per affrontare ildi Sinisa Mihajlovic. A dirigere l’incontro di sarà Davidedi Genova, un incrocio che non evoca bei ricordi. L’ultimo precedente con il fischietto ligure non è infatti benaugurante.ha diretto lo scorso anno lain occasione della trasferta con la Fiorentina, gara terminata con un netto quattro a zero in favore dei viola ai danni ...

