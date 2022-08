“Problemi per chi ha questa tessera sanitaria”: cosa cambia e soprattutto i rischi con il nuovo documento (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci sono disagi per i cittadini che hanno la tessera sanitaria senza microchip. Segnalati dei Problemi e informazioni in merito sono state diffuse dal Messaggero, che ha fatto riferimento ad una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze, che in un decreto ha recitato che “dal 1° giugno le tessere sanitarie possono esser stampate e distribuite ai cittadini anche senza microchip. Il problema è la mancanza globale di semiconduttori, che da mesi l’industria automobilistica ben conosce e che adesso suggerisce il cambio di formato anche al documento pubblico”. Secondo quanto è stato rivelato, la tessera sanitaria grazie al microchip può diventare Carta nazionale dei servizi e può favorire l’uso dei servizi della Pubblica Amministrazione. In questo modo potresti essere identificato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci sono disagi per i cittadini che hanno lasenza microchip. Segnalati deie informazioni in merito sono state diffuse dal Messaggero, che ha fatto riferimento ad una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze, che in un decreto ha recitato che “dal 1° giugno le tessere sanitarie possono esser stampate e distribuite ai cittadini anche senza microchip. Il problema è la mancanza globale di semiconduttori, che da mesi l’industria automobilistica ben conosce e che adesso suggerisce il cambio di formato anche alpubblico”. Secondo quanto è stato rivelato, lagrazie al microchip può diventare Carta nazionale dei servizi e può favorire l’uso dei servizi della Pubblica Amministrazione. In questo modo potresti essere identificato ...

GiuseppeConteIT : Occhio ragazzi, Salvini ha trovato il modo per risolvere i problemi dei giovani. Tutti a fare il militare! - AntoVitiello : Per la trasferta di Reggio Emilia non saranno disponibili #Rebic problemi alla schiena e #Origi per una lieve infia… - ilfoglio_it : La destra sogna di richiudere i porti, evoca il blocco navale, si rifiuta di chiedere più Europa per governare fen… - GIANNIBURIGO : @AttilioDeCol A noi ci fan giocare alle 15:00 per problemi di sicurezza sta gente qua a porte chiuse si gioca a Firenze e Napoli - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Il lancio previsto per oggi della missione Artemis 1 della Nasa è stato annullato per l'impossibilità di riparare il guas… -