Milan, possibile chance dal 1’ per Origi (Di lunedì 29 agosto 2022) Una settimana importante per il Milan quella che si apre oggi. Martedì ci sarà la sfida contro il Sassuolo, poi il derby contro... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Una settimana importante per ilquella che si apre oggi. Martedì ci sarà la sfida contro il Sassuolo, poi il derby contro...

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Chalobah arriva solo se il @chelseafc acquista #Fofana. Possibile l'investimento per… - Gazzetta_it : Milan attento, il pressing del Chelsea aumenta... L'ultima follia per Leao? 120 milioni - lucabianchin7 : Il #Milan ha l’accordo con Rade #Krunic per il rinnovo di contratto al 2025. Sarà ufficiale a breve. Confermato il… - sportli26181512 : Milan, possibile chance dal 1’ per Origi: Una settimana importante per il Milan quella che si apre oggi. Martedì ci… - KunGrax : RT @Gaucho_RN: 'Asensio oggi offerto al Milan dal procuratore, la dirigenza rossonera sta valutando di fare un offerta al Real Madrid che n… -