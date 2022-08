Michele Uva a.d. in pectore di Milano-Cortina 2026 (Di lunedì 29 agosto 2022) Michele Uva si avvia a diventare il nuovo amministratore delegato della Fondazione che gestirà le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Il dirigente è attualmente a capo del dipartimento “Football & Social Responsibility” all’interno dell’UEFA. Un ruolo che ricopre da fine 2020, assunto dopo essere stato per quattro anni vice presidente della Federcalcio europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022)Uva si avvia a diventare il nuovo amministratore delegato della Fondazione che gestirà le Olimpiadi invernali di. Il dirigente è attualmente a capo del dipartimento “Football & Social Responsibility” all’interno dell’UEFA. Un ruolo che ricopre da fine 2020, assunto dopo essere stato per quattro anni vice presidente della Federcalcio europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

