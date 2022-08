Luna | Artemis | problemi nel caricamento dei propellenti

(Di lunedì 29 agosto 2022) A causa ditecnici è stato interrotto per due volte ildell'idrogeno liquido usato come propellente insieme all'ossigeno nel lanciatore americano Space Launch System (Sls), pronto ...

riccardo_fra : Due anni fa ho avuto l’onore di firmare per il mio Paese la nostra partecipazione al programma #Artemis, la mission… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Si prepara al lancio Artemis 1, la missione senza equipaggio simbolo del ritorno alla Luna. Nonostante i… - ilpost : È il giorno di Artemis 1, la prima storica missione del nuovo programma spaziale della NASA per tornare sulla Luna… - FogliaviolaCom : Che emozione poter assistere anche a questo evento! Ci siamo quasi con i live verso la Luna! ?????? #Artemis1… - GaeRicciardi78 : RT @andreabettini: Si avvicina il lancio della missione #Artemis 1 verso la Luna. Dalle 14.20 speciale su RaiNews24 con immagini dal Kenned… -

... rispettivamente 'II', che effettuera' un test di volo attorno allacon a bordo un equipaggio, e 'III' che vedra' il ritorno degli astronauti sulla superficie del satellite. Se ...Quando tornerà l'uomo sulla(con prima donna)/ Future missioniII e III Missione Apollo, quando l'essere umano toccò per la prima volta laLa missione più celebre del progetto ...(ANSA) - MILANO, 29 AGO - A causa di problemi tecnici è stato interrotto per due volte il caricamento dell'idrogeno liquido usato come ...Tutto pronto al Cape Canaveral per la prima missione di collaudo di Artemis. Il lancio dell’astronave Orion con il nuovo vettore Sls previsto per il primo pomeriggio del 29 agosto.