L'aggressore di questa ragazza non è «un migrante iracheno»

Il 29 agosto 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare il contenuto di un tweet pubblicato il 9 agosto 2022 che riportava la foto di una ragazza con il naso rotto e il viso gonfio di ematomi. Lo scatto è accompagnato da un commento in inglese, scritto dall'autore del post, che tradotto in italiano recita: «ragazza norvegese di 22 anni aggredita e picchiata da un migrante iracheno per aver rifiutato le sue avances». Si tratta di una notizia falsa. Vediamo perché. La ragazza nella foto è Tiril Solberg, norvegese di 20 anni che il 6 agosto 2022 è stata aggredita a Campo de' Fiori, a Roma. Secondo quanto riportato da diverse testate nazionali (qui, qui e qui), Solberg si trovava in vacanza nella capitale quando è stata violentemente picchiata per aver ...

