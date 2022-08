(Di lunedì 29 agosto 2022) La trattativa- Napoli non è per nulla tramontata, come scrive ladello Sport con Carlo Laudisa. Nemmeno i 100 milioni messi sul tavolo dallo United per Antony hanno fermato il ...

zazoomblog : Gazzetta: De Laurentiis pronto a fare un’eccezione per Ronaldo sui diritti d’immagine - #Gazzetta: #Laurentiis… - napolista : Gazzetta: De Laurentiis pronto a fare un’eccezione per Ronaldo sui diritti d’immagine Lo United darebbe Ronaldo a… - NapoliFCNews : Gazzetta - De Laurentiis ha aperto al rinnovo Ospina ma c'è un dettaglio che raffredda la firma #Napoli #SSCNapoli… - DomenicoZaccara : Cristiano Ronaldo al Napoli? Sì, qualcosa c'è, perché Jorge Mendes l'ha proposto e Aurelio De Laurentiis sta valuta… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Ronaldo-Napoli, si può: De Laurentiis gli lascerebbe i diritti d’immagine -

La trattativa Ronaldo - Napoli non è per nulla tramontata, come scrive ladello Sport con Carlo Laudisa. Nemmeno i 100 milioni messi sul tavolo dallo United per Antony hanno fermato il ...Cristiano Ronaldo Napoli, ok Dediritti d'immagine Ssecondo quanto riferisce l'edizione odierna disul versante napoletano gli sono arrivate sostanziali aperture, considerando che ...La Gazzetta dello Sport è ottimista in merito all’affare Ronaldo al Napoli, che presupporrebbe il passaggio di Osimhen allo United in cambio di 100 milioni per De Laurentiis. Se la… Leggi ...Lo United darebbe Ronaldo a zero, senza costi di cartellino e addirittura anche con l’ingaggio a carico degli inglesi: ben 29 milioni netti ...