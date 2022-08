Forum, la giudice perde la testa: i Simpson avevano previsto tutto (Di lunedì 29 agosto 2022) I Simpson sono noti anche per le loro previsioni. In questa occasione, il legame è con la trasmissione Forum. Il video ha lasciato tutti senza parole. I Simpson sono una delle serie animate più seguite al mondo. Il loro successo è legato sia a quanto mostrato sia per tutte le curiosità del caso. Una delle curiosità più note è la capacità di aver previsto alcune situazione che poi si sono verificate. In questo caso a diventare virale è stato una doppia linea con Forum. Tra le trasmissioni storiche italiane c’è Forum. Il tribunale Mediaset ha una storia incredibile e che dura da tantissimi anni. Prima su Canale 5 e poi su Rete 4, il programma ha regalato sempre tanti momenti interessanti. A questi, ora, si aggiunge anche un particolare davvero molto interessante. Una ... Leggi su chenews (Di lunedì 29 agosto 2022) Isono noti anche per le loro previsioni. In questa occasione, il legame è con la trasmissione. Il video ha lasciato tutti senza parole. Isono una delle serie animate più seguite al mondo. Il loro successo è legato sia a quanto mostrato sia per tutte le curiosità del caso. Una delle curiosità più note è la capacità di averalcune situazione che poi si sono verificate. In questo caso a diventare virale è stato una doppia linea con. Tra le trasmissioni storiche italiane c’è. Il tribunale Mediaset ha una storia incredibile e che dura da tantissimi anni. Prima su Canale 5 e poi su Rete 4, il programma ha regalato sempre tanti momenti interessanti. A questi, ora, si aggiunge anche un particolare davvero molto interessante. Una ...

giudice_flora : RT @Daniela53319730: ????SCHIAFFO AL WORLD ECONOMIC FORUM DI KLAUS SCHWAB ??IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS, CHIARISCE CHE LÌ NON… - DocRiserva : @PierluigiPugli1 @Paladino70 A Forum dicono che un giudice non può farlo (o forse quel giudice non può farlo) e con… - _5T1C4ZZ1_ : Giudice di Forum molto bona - giudice_flora : RT @AStramezzi: Le eccellenze italiane della 4ª Rivoluzione Industriale voluta dal World Economic Forum, dall’UE e dal Governo dei Migliori… - sigma_tao : X=FORUM Y=FORVM V= 5= ATON= DO RE MI FA SOL=1 2 3 4 5 correlazione V=SOL=denaro=oro F=SEI VETTORI SR IM O=ossigeno=8=13=medium=Giudice -