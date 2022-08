Firenze: fanno il bagno in costume nella fontana del Nettuno. Multa di 160 euro (Di lunedì 29 agosto 2022) E' successo ieri mattina, intorno alle 7.30, protagonisti due giovani belgi, 24 e 26 anni, per i quali è scattata una sanzione da 160 euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 agosto 2022) E' successo ieri mattina, intorno alle 7.30, protagonisti due giovani belgi, 24 e 26 anni, per i quali è scattata una sanzione da 160L'articolo proviene daPost.

