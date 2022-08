Elezioni | Di Maio | “Ingerenze russe? Ci sono più ombre che luci”

(Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA – “Non ho certezze sullenella politica italiana, ma cipiùche”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diad Agorà, aggiungendo che è necessaria “una commissione d’inchiesta parlamentare che stabilisca la natura dei rapporti tra i politici italiani e la Russia”. Il tema “le ambiguità italiane. Se vedo che Salvini si fa pagare in rubli, Conte riceve gli applausi dall’ambasciatore della Russia a Roma. Meloni con le amicizie europee che ha, Orban tra gli altri, tenderà a isolarci dal resto d’Europa, facendoci perdere i soldi del Pnrr”, per questo “preoccupato”, ha aggiunto Di. L'articolo L'Opinionista.

Ma già dal 10 settembre, a quindici giorni dalle, sarà impossibile, secondo quanto ...2% e +Europa si attesta al 2,9% , non decolla Impegno civico di Luigi di, fermo allo 0,6% . Cresce ...... il programma di Luigi di, leader di Impegno Civico. Il Ministro degli esteri uscente, che dopo essersi staccato dal Movimento 5 Stelle correrà in solitudine, allePolitiche del 25 ...Sondaggi politici - anticipazioni Open: Fratelli d'Italia ancora davanti ma le percentuali sono positive anche per il Terzo Polo.