E adesso Salvini vuole l’armistizio tra partiti per l’aumento di gas e energia (Di lunedì 29 agosto 2022) Se la patata non è bollente è solo perché il prezzo per lessarla sta diventando troppo alto: l’impennata del costo del gas e dell’energia sta facendo paura un po’ a tutti i partiti tanto che, a pochi giorni dalla proposta di Calenda, anche Salvini tenta una soluzione “salvifica” che tanto per cambiare dà mandato a Draghi per un provvedimento urgente in Cdm. Chissà se il leader della Lega ricorda che deve dire proprio grazie a se stesso se avrà ancora poco tempo per scaricare il barile sul presidente del Consiglio ormai uscente. “La Lega chiede alla politica, uniamoci, oggi, domani dopodomani, di mattina, pomeriggio, notte non c’è bisogno di fermare la campagna elettorale come dice Calenda, perché ha capito che ha già perso. Esiste la tecnologia, le call, io propongo ai miei colleghi capi partito su tema luce e gas armistizio, pace, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Se la patata non è bollente è solo perché il prezzo per lessarla sta diventando troppo alto: l’impennata del costo del gas e dell’sta facendo paura un po’ a tutti itanto che, a pochi giorni dalla proposta di Calenda, anchetenta una soluzione “salvifica” che tanto per cambiare dà mandato a Draghi per un provvedimento urgente in Cdm. Chissà se il leader della Lega ricorda che deve dire proprio grazie a se stesso se avrà ancora poco tempo per scaricare il barile sul presidente del Consiglio ormai uscente. “La Lega chiede alla politica, uniamoci, oggi, domani dopodomani, di mattina, pomeriggio, notte non c’è bisogno di fermare la campagna elettorale come dice Calenda, perché ha capito che ha già perso. Esiste la tecnologia, le call, io propongo ai miei colleghi capi partito su tema luce e gas armistizio, pace, ...

gmultatuli : RT @Filippo_Rossi: Avete votato Grillo, avete votato Salvini, adesso in tanti voterete Meloni. A quando una persona che dice le cose come s… - afgianas : RT @Filippo_Rossi: Avete votato Grillo, avete votato Salvini, adesso in tanti voterete Meloni. A quando una persona che dice le cose come s… - trimpa48 : RT @lellaconfa: Hanno fatto cadere #Draghi ma adesso vogliono da lui interventi incisivi, dispendiosi. E faccia presto per favore. Idioti i… - ManricoMaci : RT @Filippo_Rossi: Avete votato Grillo, avete votato Salvini, adesso in tanti voterete Meloni. A quando una persona che dice le cose come s… - raffyfw1973 : RT @Filippo_Rossi: Avete votato Grillo, avete votato Salvini, adesso in tanti voterete Meloni. A quando una persona che dice le cose come s… -