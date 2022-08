Criscitiello su Allegri | Deve cambiare marcia | starà maledicendo il giorno in cui è tornato a Torino Sull' ultimo giro di mercato

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Criscitiello su #Allegri #Juventus e l'ultimo giro di #Calciomercato - Pall_Gonfiato : #Criscitiello su #Allegri #Juventus e l'ultimo giro di #Calciomercato - MarzianoAnsioso : Criscitiello: Alcuni giocatori non seguono Allegri - sBinottoFC : Criscitiello nell intro di calciomercato: “Allegri sotto accusa da tutti, dai media e tifosi ma anche dall’interno”… - junews24com : Criscitiello affossa la Juve: «Malissimo, Allegri deve già cambiare» - -

Tutto Juve

Tra i tanti temi affrontati nel suo editoriale per Tmw Michelesi sofferma anche sulla Juventus . Questi i passaggi principali...ieri sera durante il programma sera di Sportitalia condotto dal direttore Michele. Il ... Il gioco diè molto dinamico e lui è un giocatore che si può adattare a quel tipo di gioco'. ... Criscitiello su TMW: “Allegri ed il mercato all’ultimo giro” Le aperure portoghesi di oggi, lunedì 29 agosto 2022. A Bola "Choc a Rio" Il Porto perde per 3-1 in casa del Rio Ave a causa di un primo.Michele Criscitiello su TMW: I problemi della Juventus sembrano più grandi di quello che credevamo. Allegri deve cambiare marcia e deve farlo anche subito, visto il calendario intenso ...