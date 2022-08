Cosa ci hanno detto le prime partite di questo Mondiale di pallavolo (Di lunedì 29 agosto 2022) Si sono disputate le prime partite del Mondiale di pallavolo di Polonia e Slovenia iniziato venerdì. Per ora lo sviluppo del torneo segue i pronostici: le contendenti al titolo sono tutte dove ci aspettava che fossero. Alcune, come la Polonia e gli Stati Uniti, si sono confermate squadre difficili anche solo da rallentare, entrambe vincenti con due 3-0 ai danni del Messico e dell'insidiosa Bulgaria, e si affronteranno domani sera in una sfida che sa di anticipazione dei match che decideranno il titolo; altre, come la Francia, hanno dimostrato invece, come si sospettava, di trovare la forza per vincere le partite quando queste si fanno più difficili: un 3-0 secco ma combattuto per i transalpini all'esordio contro la Germania e un 3-2 contro la Slovenia, padrona di casa, che nel lungo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 29 agosto 2022) Si sono disputate ledeldidi Polonia e Slovenia iniziato venerdì. Per ora lo sviluppo del torneo segue i pronostici: le contendenti al titolo sono tutte dove ci aspettava che fossero. Alcune, come la Polonia e gli Stati Uniti, si sono confermate squadre difficili anche solo da rallentare, entrambe vincenti con due 3-0 ai danni del Messico e dell'insidiosa Bulgaria, e si affronteranno domani sera in una sfida che sa di anticipazione dei match che decideranno il titolo; altre, come la Francia,dimostrato invece, come si sospettava, di trovare la forza per vincere lequando queste si fanno più difficili: un 3-0 secco ma combattuto per i transalpini all'esordio contro la Germania e un 3-2 contro la Slovenia, padrona di casa, che nel lungo ...

