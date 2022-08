Werder Brema vs Eintracht Francoforte – pronostico e possibili formazioni (Di domenica 28 agosto 2022) Il Werder Brema affronta domenica 28 agosto l’Eintracht Francoforte in Bundesliga. Gli ospiti non hanno ancora vinto in questa stagione e cercheranno di far decollare la loro campagna in questo fine settimana. Il calcio di inizio di Werder Brema vs Eintracht Francoforte è previsto alle 17:30 Anteprima della partita Werder Brema vs Eintracht Francoforte: a che punto sono le due squadre Werder Brema Il Brema, invece, ha avuto un ottimo impatto al suo ritorno in Bundesliga, rimanendo imbattuto con cinque punti in tre partite. La loro prima vittoria nella massima serie tedesca è arrivata in circostanze drammatiche lo scorso fine ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Ilaffronta domenica 28 agosto l’in Bundesliga. Gli ospiti non hanno ancora vinto in questa stagione e cercheranno di far decollare la loro campagna in questo fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIl, invece, ha avuto un ottimo impatto al suo ritorno in Bundesliga, rimanendo imbattuto con cinque punti in tre partite. La loro prima vittoria nella massima serie tedesca è arrivata in circostanze drammatiche lo scorso fine ...

