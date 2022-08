Ternana, Bandecchi al veleno: “Modena squadra di m***a, sono arrabbiato” (Di domenica 28 agosto 2022) Attraverso un video postato su Instagram, Stefano Bandecchi ha duramente criticato la sua Ternana per la sconfitta 4-1 sul campo del Modena. Il patron degli umbri ha attaccato i ragazzi senza giri di parole: “Se vi girano le scatole (rivolto ai tifosi, ndr), pensate a me che pago gli stipendi. sono veramente arrabbiato per una gara come quella di oggi contro una squadra di m***a“. Bandecchi ha poi precisato: “Modena squadra di m***a? Intendevo che non è una squadra di fenomeni, ma non è né imbattibile né la peggiore del mondo. Era per rafforzare il fatto che la mia è una squadra fortemente di m***a. I miei ragazzi non hanno capito niente di come ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Attraverso un video postato su Instagram, Stefanoha duramente criticato la suaper la sconfitta 4-1 sul campo del. Il patron degli umbri ha attaccato i ragazzi senza giri di parole: “Se vi girano le scatole (rivolto ai tifosi, ndr), pensate a me che pago gli stipendi.veramenteper una gara come quella di oggi contro unadi“.ha poi precisato: “di? Intendevo che non è unadi fenomeni, ma non è né imbattibile né la peggiore del mondo. Era per rafforzare il fatto che la mia è unafortemente di. I miei ragazzi non hanno capito niente di come ...

