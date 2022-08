Si ride con “Pascariello e Don?Felice” (Di domenica 28 agosto 2022) di Rosa Pia Greco La Compagnia “All’Antica Italiana” di Gaetano Troiano rispolvererà la comicità senza tempo di Antonio Petito con due atti unici rinominati “Pascariello e Don Felice”, che saranno messi in scena questa sera alle ore 21 all’Arena Arbostella, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Lo spettacolo rientra a far parte dei sette appuntamenti offerti al pubblico salernitano dal?Consorzio?“La città teatrale” che insieme con il Teatro?Gino?Esposito, si occupano della direzione artistica della struttura voluta dall’amministrazione comunale per offrire anche nella zona orientale di Salerno appuntamenti teatrali all’aperto. Antonio Petito, scomparso nel 1876 a 54 anni nasce a Napoli figlio di un altro celebre Pulcinella, Salvatore Petito e di donna Peppa D’Errico, impresaria di un baraccone nel quale si rappresentavano spettacoli per il popolo, Antonio ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 28 agosto 2022) di Rosa Pia Greco La Compagnia “All’Antica Italiana” di Gaetano Troiano rispolvererà la comicità senza tempo di Antonio Petito con due atti unici rinominati “e Don Felice”, che saranno messi in scena questa sera alle ore 21 all’Arena Arbostella, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Lo spettacolo rientra a far parte dei sette appuntamenti offerti al pubblico salernitano dal?Consorzio?“La città teatrale” che insieme con il Teatro?Gino?Esposito, si occupano della direzione artistica della struttura voluta dall’amministrazione comunale per offrire anche nella zona orientale di Salerno appuntamenti teatrali all’aperto. Antonio Petito, scomparso nel 1876 a 54 anni nasce a Napoli figlio di un altro celebre Pulcinella, Salvatore Petito e di donna Peppa D’Errico, impresaria di un baraccone nel quale si rappresentavano spettacoli per il popolo, Antonio ...

