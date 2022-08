Scuola, mascherina obbligatoria? Speranza fa chiarezza (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora poche settimane di vacanza per milioni di studenti che con l’arrivo di settembre vedono avvicinarsi sempre più il ritorno dietro i banchi. Sarà ancora un anno scolastico con l’incognita Covid-19, anche se da parte delle autorità sanitarie non sono arrivati particolari allarmi in vista dell’inizio dell’attività didattica. La notizie degli ultimi giorni è che non ci sarà più la Dad, la famosa quanto odiata didattica a distanza, per gli studenti risultati positivi in quanto “la normativa speciale cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021-2022”. E allora quali accorgimenti dovranno essere presi a Scuola per evitare i contagi? Questa è la domanda che in tanti si sono posti e alla quale il ministro della Salute Roberto Speranza ha provato a dare una risposta, anche se non del tutto certa. Mascherine a Scuola, ... Leggi su quifinanza (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora poche settimane di vacanza per milioni di studenti che con l’arrivo di settembre vedono avvicinarsi sempre più il ritorno dietro i banchi. Sarà ancora un anno scolastico con l’incognita Covid-19, anche se da parte delle autorità sanitarie non sono arrivati particolari allarmi in vista dell’inizio dell’attività didattica. La notizie degli ultimi giorni è che non ci sarà più la Dad, la famosa quanto odiata didattica a distanza, per gli studenti risultati positivi in quanto “la normativa speciale cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021-2022”. E allora quali accorgimenti dovranno essere presi aper evitare i contagi? Questa è la domanda che in tanti si sono posti e alla quale il ministro della Salute Robertoha provato a dare una risposta, anche se non del tutto certa. Mascherine a, ...

