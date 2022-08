Marc Marquez di Honda svela il suo sogno nel cassetto (Di domenica 28 agosto 2022) Nuove dichiarazioni. Nuove speranze ed un sogno nel cassetto che, ai più, sembrerà davvero semplice per chi ha conosciuto più e più volte le luci della ribalta della MotoGP. Marc Marquez si è aperto nella serie che lo vede come protagonista assoluta. L’ex campione di Honda ha dichiarato che il sui desiderio più grande è quello di tornare in pista senza sentire alcun dolore. La vittoria, solo in quel caso, sarebbe davvero secondaria dopo un lungo calvario. Le parole di Marc Marquez Marc Marquez (Pagina Facebook Marc Marquez)“Mi hanno chiesto se sogno di tornare a vincere una gara. Più che altro sogno di tornare a guidare senza dolore, guidare la moto e pensare a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Nuove dichiarazioni. Nuove speranze ed unnelche, ai più, sembrerà davvero semplice per chi ha conosciuto più e più volte le luci della ribalta della MotoGP.si è aperto nella serie che lo vede come protagonista assoluta. L’ex campione diha dichiarato che il sui desiderio più grande è quello di tornare in pista senza sentire alcun dolore. La vittoria, solo in quel caso, sarebbe davvero secondaria dopo un lungo calvario. Le parole di(Pagina Facebook)“Mi hanno chiesto sedi tornare a vincere una gara. Più che altrodi tornare a guidare senza dolore, guidare la moto e pensare a ...

