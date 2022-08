Lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale nella Repubblica Popolare Cinese (premi e successi concreti) (Di domenica 28 agosto 2022) Le organizzazioni e conferenze accademiche di intelligenza Artificiale svolgono scambi accademici ampi e approfonditi in patria e all’estero, e svolgono un ruolo positivo nello sviluppo delle attività accademiche del settore e nell’organizzazione di scambi scientifici e tecnologici; promuovono efficacemente lo sviluppo dell’IA e la costruzione della disciplina nella RP della Cina. Il Paese ha successivamente stabilito vari temi di ricerca relativi all’IA, come importanti programmi speciali, progetti chiave e generali: la National Natural Science Foundation of China, il National 863 Program Project e il National Major Strategic Project Intelligent Manufacturing 2025. Con il supporto di questi fondi per la ricerca scientifica, sono stati raggiunti molti risultati: Oltre al già citato in interventi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) Le organizzazioni e conferenze accademiche di intelligenzasvolgono scambi accademici ampi e approfonditi in patria e all’estero, e svolgono un ruolo positivo nellodelle attività accademiche del settore e nell’organizzazione di scambi scientifici e tecnologici; promuovono efficacemente lodell’IA e la costruzione della disciplinaRP della Cina. Il Paese havamente stabilito vari temi di ricerca relativi all’IA, come importanti programmi speciali, progetti chiave e generali: la National Natural Science Foundation of China, il National 863 Program Project e il National Major Strategic Project Intelligent Manufacturing 2025. Con il supporto di questi fondi per la ricerca scientifica, sono stati raggiunti molti risultati: Oltre al già citato in interventi ...

