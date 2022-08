L'impresa di Max Verstappen nel Gran Premio di Spa (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - A neanche un mese di distanza dalla super rimonta in Ungheria (da decimo a primo), Max Verstappen compie un'altra impresa in Belgio dominando a Spa Francorchamps dopo esser partito dalla 14 posizione. Troppo più forte l'olandese e troppo più veloce rispetto a tutte le altre scuderie la Red Bull, che si mette in tasca la quarta doppietta stagionale con il secondo posto di Sergio Perez. Chiude il podio la Ferrari di Carlos Sainz, seguito dalla Mercedes di George Russell e dall'altra Rossa di Charles Leclerc. Si tratta della nona vittoria in 14 gare per Verstappen, che vola a +93 in vetta alla classifica rispetto al compagno di scuderia (scavalcato Leclerc al secondo posto): è sempre più forte l'odore di secondo titolo consecutivo per il classe 1997. Another remarkable drive from @Max33Verstappen He's your ... Leggi su agi (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - A neanche un mese di distanza dalla super rimonta in Ungheria (da decimo a primo), Maxcompie un'altrain Belgio dominando a Spa Francorchamps dopo esser partito dalla 14 posizione. Troppo più forte l'olandese e troppo più veloce rispetto a tutte le altre scuderie la Red Bull, che si mette in tasca la quarta doppietta stagionale con il secondo posto di Sergio Perez. Chiude il podio la Ferrari di Carlos Sainz, seguito dalla Mercedes di George Russell e dall'altra Rossa di Charles Leclerc. Si tratta della nona vittoria in 14 gare per, che vola a +93 in vetta alla classifica rispetto al compagno di scuderia (scavalcato Leclerc al secondo posto): è sempre più forte l'odore di secondo titolo consecutivo per il classe 1997. Another remarkable drive from @Max33He's your ...

ReteUrp : RT @giovanisi: ??@regionetoscana - #Giovanisì promuove il bando sul #microcredito per le micro/piccole iniziative imprenditoriali giovanili/… - lacittanews : TORINO - A Zandvoort, GP d’Olanda, salotto di casa di Max Verstappen l’olandese si prepara a un’altra cavalcata tri… - CRToscana : RT @giovanisi: ??@regionetoscana - #Giovanisì promuove il bando sul #microcredito per le micro/piccole iniziative imprenditoriali giovanili/… - ToscanaBXL : RT @giovanisi: ??@regionetoscana - #Giovanisì promuove il bando sul #microcredito per le micro/piccole iniziative imprenditoriali giovanili/… - giovanisi : ??@regionetoscana - #Giovanisì promuove il bando sul #microcredito per le micro/piccole iniziative imprenditoriali g… -