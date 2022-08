Lecce | le pagelle di CM | Banda costruisce | Strefezza capitalizza e Baschirotto tiene in difesa

Leccezionaleit : LE PAGELLE/ Lecce-Empoli 1-1. Tra i giallorossi che conquistano il primo punto della stagione brillano Strefezza, a… - sportface2016 : Pagelle #Lecce-#Empoli 1-1: voti e tabellino #SerieA 2022/2023 - LecceCalcio : Lecce-Empoli 1-1: vota le pagelle dei tifosi - - PianetaLecce : Lecce-Empoli, le pagelle dei giallorossi - PianetaLecce : Lecce-Empoli: le pagelle degli ospiti -

Blin sv ) Strefezza 7 : è lui ad accendere la luce in attacco, quando le cose si mettono male converge verso il centro come nell'occasione del primo gol in A con il. Mai banale. (dal 24' s.t. ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Strefezza, Vicario FLOP: Satriano, Bistrovic VOTI ...Falcone 6,5: incolpevole sul gol, compie ottime parate in entrambi i tempi. Gendrey 6: senza infamia senza lode, non spinge costantemente ma offre copertura in difesa. Pongracic 6: non ha avuto un gra ...I giallorossi rimontano lo svantaggio iniziale ed arrembano a fine gara alla ricerca di un gol vittoria mancato per poco. Date i vostri voti ai singoli nelle pagelle dei tifosi.