Le mie nostalgie dopo un mese dal ritorno in patria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) A motivo della siccità e delle violenze dei gruppi armati terroristici che hanno impedito ai contadini di coltivare la terra, il Niger è quest’anno, una volta di più, colpito da una grave crisi alimentare. Secondo il governo oltre quattro milioni di persone si trovano in stato di insicurezza alimentare “severa”, cioè circa il 20 per cento della popolazione. Il tasso di malnutrizione acuta dei bambini rischia di essere del 12,5 per cento. Nello stesso articolo, pubblicato da Le Monde e l’AFP, si nota che il Niger si appresta a “provocare” delle piogge con l’aiuto di aerei e di prodotti chimici adatti a questo scopo. La prima nostalgia,undalin “”, è quella del luogo. Così come per le parole, tutte marcate dall’uso e dall’abuso, anche i luoghi non sono “innocenti”. “Sguardare” il mondo da qui ...