Harry Kane del Tottenham pareggia con Andy Cole nella lista di tutti i tempi dei marcatori di PL

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:è salito al terzo posto insieme all’ex attaccante del Newcastle e del Manchester Uniteddei migliorididella Premier League dopo la doppietta per ilal Nottingham Forest di domenica.ha aperto le marcature per gli Spurs con un tiro in angolo ben piazzato, anche se non dolcemente colpito, nel primo tempo. Questo è stato il 200esimo gol in campionato del capitano dell’Inghilterra, con 186 di quelli arrivati ????in Premier League e gli altri 14 durante i suoi periodi di prestito lontano dal. Il 29enne ha poi perso una grande occasione per segnare il 2-0 nel secondo ...